التحالف الدولي يبدأ تشييد القاعدة الثالثة له في منبج السورية

تناقلت وسائل الإعلام، بدء التحالف الدولي تشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة العون الواقعة شمالي مدينة منبج السورية لتكون موطئ القدم الثالث للتحالف في ريف حلب الشرقي.

ورصد ناشطون "تجول 4 عربات فرنسية في مدينة مبنج"، فيما أكد آخرون أن بعض القوات الأمريكية جرى استبدالها بأخرى فرنسية هناك.

من جهته أكد الناشط الإعلامي المعروف بـ"أبو مصعب منبج" في حديث لـ"بلدي نيوز"، أن قوات التحالف الدولي بدأت إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لقواتها في منطقة العون الواقعة في الجهة الشمالية لمدينة منبج، مشيرا إلى أن التحالف الدولي استقدم تعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات الجنود إلى العون.

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وأشار إلى أن هذه القاعدة هي الثالثة للقوات الأمريكية في منبج، لافتا إلى أن واشنطن، أقامت مركزين لقيادة العمليات في منبج عام 2016 بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يدعمها التحالف على المدينة وطردت تنظيم داعش منها.

وأوضح أن الموقع الأول يقع في بلدة عين دادات قرب المدينة، ويستخدم من القوات الخاصة الأمريكية لمراقبة تحركات فصائل "الجيش السوري الحر"، فيما يقع مركز القيادة الثاني في بلدة أثرية ويستخدم من الولايات المتحدة لضمان أمن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد "الجيش السوري الحر".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله