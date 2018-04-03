مفاعل "أنشاص" يحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في النظائر المشعة

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عاطف عبد الحميد أن مفاعل أنشاص النووي ينتج النظائر المشعة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية الطبية والصناعية.

وأضاف في تصريح لبرنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطة لإنتاج نظائر مشعة بكميات تعادل 3 أضعاف الاحتياجات المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، موضحا أن المفاعل يوفر 5 أنواع مختلفة من النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية، بأسعار أقل من نصف سعر النظائر المستوردة.

وأوضح أن هيئة الطاقة الذرية ستوفر الكوادر والخبرات والدعم الفني لهيئة المحطات النووية المسؤولة عن تشغيل محطة الضبعة النووية.

وأكد أن هيئة الطاقة الذرية تنفذ استراتيجيات الدولة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مضيفا أن الدولة لديها اهتمام كبير بهذا المجال حاليا.

مفاعل أنشاص النووي استوردته مصر من الاتحاد السوفيتي عام 1958، ويسمى كذلك مفاعل مصر للاختبارات والأبحاث وهو أول مفاعل نووي في مصر.

وترجع مهمة تشغيل المفاعل لهيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) ومقرها مركز البحوث النووية في أنشاص على 60 كيلومترا شمال شرقي القاهرة.

وتبلغ قدرة هذا المفاعل 2 ميغا واط بحمولة وقود ابتدائية قدرها 3.2 كجم من يورانيوم U235 بتخصيب 10%.

المصدر: "صحف مصرية"