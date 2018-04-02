"عاصفة الوطن" الليبية ضد "داعش"

شرعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في عملية عسكرية ضد فلول تنظيم "داعش"، تحت تسمية "عاصفة الوطن".

وقال محمد السلاك، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج: "انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية تهدف إلى تتبع فلول التنظيم الإرهابي والقضاء عليه".

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب العملية في منطقة تبعد 60 كيلومترا شرقي مدينة مصراته، وحتى مشارف خمس بلدات أخرى، هي بني وليد وترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.

وكانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني طردت التنظيم من معقله في مدينة سرت في أواخر 2016 بدعم من ضربات جوية أمريكية، لكن مسؤولين ليبيين يقولون إنه "لا يزال يحتفظ بوجود في معسكرات صحراوية وخلايا نائمة في بلدات ومدن غربي ليبيا".

وأعلن داعش مسؤوليته عن هجمات متفرقة مؤخرا في ليبيا، في حين لا يزال تستهدفه ضربات جوية أمريكية في مناطق من صحراء ليبيا.

المصدر: رويترز