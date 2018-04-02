السيسي بعد فوزه في الانتخابات رسميا: سأعمل مع كل المصريين بدون تمييز

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، كلمة بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بولاية رئاسية ثانية، شكر فيها اكل من انتخبه، مشيرا إلى أنه سيعمل لكل المصريين بدون تمييز.

وقال السيسي: "سنواصل معركتي البقاء والبناء في مصر... الاصطفاف الوطني في الانتخابات الرئاسية كان دليلا دامغا على قوة البناء المصري في مواجهة من أرادوا هدمه".

وأضاف الرئيس المصري أن " مصر تتسع لجميع المصريين ما دام الخلاف لا يفسد للوطن قضية".

وكان السيسي قد تابع في وقت سابق اليوم المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الانتخابات، وذلك من مقر حملته الانتخابية، وصافح أعضاء الحملة وشكرهم على مجهودهم طيلة الفترة الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في المؤتمر الصحفي المذكور، فوز السيسي بولاية ثانية، وحصوله على 97.08% من الأصوات الصحيحة ( 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا)، في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة