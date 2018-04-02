عقد سياحي جديد بين مصر والسودان في نهر النيل

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، أن توطيد العلاقات بين مصر والسودان هو الهدف الرئيسي من توقيع عقد تشغيل خط سياحي نهري بين أسوان ووادي حلفا بالسودان عبر نهر النيل.

وأوضح الوزير المصري أن الخط تقوم بتشغيله هيئة مصرية سودانية، لتؤكد على دفء المشاعر بين مصر والسودان، والذي لمسه الجميع في زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر الشهر الماضي، موضحا أن توقيع تشغيل الخط السياحي بين البلدين جاء في إطار تفكير الجانبين في إيجاد كل ما هو جديد للربط بينهما.

وأضاف أن سياحة الدهبيات بين مصر والسودان تتجاوز مرحلة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى تعزيز التبادل والعلاقات السياحية , مشيرا إلى أهمية سياحة الدهبيات لأنها تستخدم الشراع وليس الوقود الضار بالبيئة , وذلك في إطار سعي البلدين لتطبيق ما يسمى بالنقل الأخضر والمواني الخضراء الصديقة للبيئة.

من جانبه , قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن توقيع عقد تشغيل خط سياحي بين مصر والسودان يأتي في إطار الحلم المصري بأن يكون نهر النيل قاطرة تنمية ورخاء لجميع دول حوض النيل, موضحا أن تشغيل الخط السياحي يعد نواة لمشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

بدورها, أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية بتوقيع عقد تشغيل الخط السياحي بين مصر والسودان بوصفه أداة لتنشيط السياحة النهرية التي تتميز بها مصر.

المصدر: "وكالات"