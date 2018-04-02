مسلحو "جيش الإسلام" يغادرون مدينة دوما

أفادت مراسلتنا بخروج أولى الحافلات تقل مسلحي "جيش الإسلام" من دوما في الغوطة الشرقية إلى نقطة التفتيش في معبر الوافدين، فيما دخلت أكثر من 50 حافلة إلى المدينة لإجلاء المسلحين عنها.

وأضافت أن الحافلتين من الدفعة الأولى تقلان مسلحين من "جيش الإسلام" وعوائلهم، وخرجتا من دوما ومعبر الوافدين، وأن نقطة التجمع ستكون عند الأوتوستراد الدولي حاجز جسر بغداد، قبل التوجه إلى جرابلس في الشمال السوري.