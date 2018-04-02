رحيل 112 مسلحا وذويهم عن دوما في ريف دمشق أمس الأحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن 112 مسلحا وأكثر من ألف من ذويهم، غادروا أمس الأحد مدينة دوما في الغوطة الشرقية على متن 24 حافلة متوجهين إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة أنه، تم بمساعدة مركز المصالح الروسي تنظيم ممر إنساني عبر مخيم الوافدين في الـ1 من أبريل لإتاحة خروج المسلحين الذين غادر منهم 112 وذووهم، إذبلغ إجمالي عدد المغادرين 1146 شخصا.

وأمّنت الشرطة السورية، تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري، خروج القافلة ومرافقة حافلاتها على طول مسارها إلى إدلب.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين