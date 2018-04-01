المغرب يحذر من "توغلات البوليساريو" في المنطقة العازلة

نبهت السلطات المغربية مجلس الأمن الدولي على توغلات "شديدة الخطورة" من قبل جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة للصحفيين: "هناك استفزازات ومناورات.. الجزائر تشجع البوليساريو على تغيير وضع المنطقة"، والتي وضعت منذ أوائل تسعينات القرن الماضي تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

وأضاف: "إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث".

وشدد وزير خارجية المغرب على أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن مناطق تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، التي تشهد تحركات خطيرة من جبهة البوليساريو منذ أسابيع. وقال إن "البوليساريو تقوم بتحركات خطيرة تغيّر الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق".

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم قبالة المحيط الأطلسي، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية، التي لم يسو وضعها بعد الاستعمار الإسباني حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية عام 1975.

وتسيطر المملكة على 80% من الصحراء الغربية، في حين تسيطر الجبهة على 20% ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ويتهم المغرب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بالتوغل في المنطقة العازلة بالقرب من الكركارات، قرب الحدود مع موريتانيا.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، في المقابل، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال.

المصدر: أ ف ب