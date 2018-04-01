 
مباشر

مصرع 15 شخصا بتصادم حافلتين في الكويت

أخبار العالم العربي

مصرع 15 شخصا بتصادم حافلتين في الكويت
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k20p

أفادت وسائل إعلام كويتية، بمصرع 15 عاملا بتصادم حافلتين لنقل الركاب كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، على طريق الأرتال شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن شركة نفط الكويت، قولها إن الحافلتين كانتا تقلان عمال شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان.

وأوضحت الصحيفة أن الضحايا هم 7 من الجنسية الهندية، و5 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب عاملان من الجنسية الهندية، وآخر كويتي الجنسية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة