مصرع 15 شخصا بتصادم حافلتين في الكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، بمصرع 15 عاملا بتصادم حافلتين لنقل الركاب كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، على طريق الأرتال شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن شركة نفط الكويت، قولها إن الحافلتين كانتا تقلان عمال شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان.

فيديو للحادث المروع الذي وقع قبل قليل على طريق "#الأرتال" وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى https://t.co/VJq8MwlfDypic.twitter.com/v9miNf7qpL — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) 1 апреля 2018 г.

وأوضحت الصحيفة أن الضحايا هم 7 من الجنسية الهندية، و5 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب عاملان من الجنسية الهندية، وآخر كويتي الجنسية.

| وفاة 15 شخص وإصابة أخرين في حادث تصادم مأساوي بين باصين على طريق #الأرتال

ومصدر اطفائي : كثرة الوفيات بسبب نوم العمال اثناء الرحلة#الكويتpic.twitter.com/VkpMNFR7i4 — اسرار (@asrarna1) 1 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات