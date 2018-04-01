صور.. أسماء الأسد تزور ديرا دمشقيا في عيد الفصح
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زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري ديرا دمشقيا في العاصمة بمناسبة عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الكاثوليك اليوم في كافة أرجاء العالم.
ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورا لأسماء أثناء الزيارة التي خصت بها دير "مار بولس" للروم الكاثوليك في منطقة باب شرقي بدمشق.
والتقت أسماء الأسد بالأطفال الأيتام والمسنين الذين يحتضنهم الدير، بوجود مشرفين وراهبات.
المصدر: وكالات
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