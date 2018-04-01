الصدر للناخبين: صوتكم أغلى من "السُبَّيس"

دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الناخبين العراقيين بألا ينخدعوا ببعض الحملات الانتخابية البرلمانية، والتي تستميلهم بوعود كاذبة.

ونشر مكتب الصدر سؤالا تلقاه من أحد أنصار الزعيم الديني بشأن موقفه من "قيام بعض المرشحين باستمالة الناخبين عبر استغلال حالات الفقر والحاجة، التي يعانون منها ونتيجة لقلة الخدمات في مناطق كثيرة"، إذ يقوم هؤلاء باستغلال هذه القضية من خلال تبليط الشوارع باستخدام "السُبَّيس"، وهي طبقات من الرمل والحصى والتراب التي تفرش في الشوارع قبل صب الإسفلت وأصلها من كلمة subbase الإنجليزية، وأصبح يطلق عليهم "مرشحو السُبَّيس".

وقال الصدر في جوابه: "صوتكم أغلى من السُبَّيس"، معتبرا أن تلك المواد الإنشائية يجب أن تمنحها الدولة للبنى التحتية، حيث يجب أن يكون "الإعمار وفق الأسس التخصصية وبيد الجهات الرسمية حصرا" وليس أوراقا لاستمالة مشاعر الناخبين.

وطالب الصدر جميع المرشحين بـ"ألا يغروا المصوتين بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإلا ستكون خيانة للعراق وشعبه".

المصدر: وكالات

علي جعفر