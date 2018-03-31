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مقتل 3 عمال بحريق في خط للغاز في العين السخنة المصرية

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مقتل 3 عمال بحريق في خط للغاز في العين السخنة المصرية
Reuters Adnan Abidi
صورة أرشيفية
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قتل 3 عمال مصريين وأصيب 9 آخرون بحريق شب في خط غاز بالعين السخنة في محافظة السويس.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى السويس، أن الإصابات بين العمال الـ9 طالت 90% من أجسادهم، وأن اثنين منهم في حالة خطرة.

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وذكر مصدر أمنى أن قوات الأمن تمكنت بالتعاون مع الجيش والشرطة وسيارات الإطفاء من إخماد الحريق ووقف تسرب الغاز الذي تكرر مرتين خلال إطفاء الحريق. 

وأشار إلى أن التحقيقات والتحريات الأمنية أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، موضحا أن الحادث وقع نتيجة اصطدام جرافة بخط الغاز.

المصدر: اليوم السابع

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