إعلامي مصري: السيسي رفع شعار النبي شعيب

قال الإعلامي المصري أسامة كمال، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رفع شعار النبي شعيب، خلال حكمه لمصر في الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف كمال في برنامجه "مساء dmc"، أن "الشعب كان في ضهر رئيسه سانده بقوة غير مسبوقة، وتحمل المواطن، ووافق الجيل الحالي إنه يدفع الضريبة اللي ما دفعهاش جيل الآباء، تحية وشكر للشعب المصري عن الأربع سنين اللي فاتوا".

المصدر: "صحف مصرية"