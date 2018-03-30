الشورى القطري: لم نتخذ إجراءات مماثلة بحق دول الحصار بأمر من تميم

قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن بلاده لم تتخذ إجراءات مماثلة بحق الدول التي تحاصرها وذلك بناء على تعليمات من الأمير تميم.

وقال المسؤول القطري في كلمة خلال اجتماعه مع رؤساء مجموعة (الـ12+) على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: "لو قطعت قطر الغاز عن الإمارات لأصبح ثلث دبي وثلث أبوظبي في ظلام دامس إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين".

وأوضح: "ولو أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري وستترتب على ترحيلهم أزمة في مصر، لكننا عاملناهم باحترام".

واعتبر آل محمود إن مطالب دول المقاطعة تعني مصادرة حرية التعبير وتضيق حرية الصحافة وذلك غير مقبول بالنسبة لقطر، كما أشار إلى مطالبتهم بإغلاق السفارة الإيرانية في الدوحة وقطع العلاقات العسكرية مع تركيا وهو ما قوبل كذلك بالرفض، مشيرا إلى دعوة دولة قطر لتلك الدول للحوار وبدون شروط مسبقة.

المصدر: جريدة الشرق