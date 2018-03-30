مجلس الأمن يجتمع لبحث الوضع في غزة بطلب من الكويت

قال المتحدث الإعلامي باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فيودور ستريجوفسكي، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع من أجل مناقشة الوضع في قطاع غزة بطلب من الكويت، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وفي السياق ذاته، أكدت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين آخرين أن الكويت التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية هي التي دعت لانعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد مسعفون في وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب المئات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هي الأكبر في السنوات الأخيرة.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "اعتبار السبت 31 مارس، يوم حداد وطني على أرواح الفلسطينيين" الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة