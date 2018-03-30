مقتل وإصابة 18 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة أمنية شرق ليبيا

أعلن مصدر عسكري ليبي وصف بالرفيع مقتل 8 أشخاص بين عسكريين ومدنيين وإصابة 10 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية في مدخل مدينة اجدابيا الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصدر العسكري تأكيده وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي خلف الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة، مشيرة إلى أن طريقة تنفيذ الهجوم وتفخيخ السيارة تدل على وقوف "داعش" وراءه.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر العسكري إلى أنه تم التعرف على 3 من الضحايا، وجار العمل للتعرف على البقية.

وأفاد أيضا بنقل بعض المصابين إلى مستشفى محمد المقريف، وإحالة بعضهم لمستشفيات مدينة بنغازي لتلقي الإسعافات الضرورية.

ولفتت الوكالة إلى أن تنظيم "داعش" كان أعلن في 9 مارس الجاري عن استهداف بوابة الـ60 الواقعة جنوب مدينة اجدابيا بسيارة مفخخة، ما تسبب في مقتل عسكري واحد وإصابة اثنين آخرين.

آمر غرفة عمليات أجدابيا العميد فوزي المنصوري بدوره رأى أن "استهداف المدينة القصد منه السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي".

وأشار المنصوري إلى أن أجهزة الأمن تسعى إلى اكتشاف الخلايا النائمة في مدينة اجدابيا، مضيفا أن بعضها كان كشف في السابق.

وأوضح المسؤول العسكري المحلي أن "التفجير الانتحاري الذي استهدف البوابة الشرقية للمدينة وقع نتيجة سيارة محملة بكمية من المتفجرات".

المصدر: وال

محمد الطاهر