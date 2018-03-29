الدفاع الروسية: خروج 25 ألف شخص من عربين وجوبر وعين ترما وزملكا منذ بدء العملية الإنسانية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه منذ بدء العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خرج 24912 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا.

وقال رئيس المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إن جميع من خرجوا، نقلوا إلى منطقة قلعة المضيق الواقعة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، باصطحاب حافلات الأمن السورية وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري بالإضافة إلى جنود عسكريين تابعين للشرطة العسكرية الروسية.

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وفي نفس السياق، أكد يفتوشينكو، أن الممر الإنساني الواصل من نقطة العبور في مخيم الوافدين إلى النقطة المقابلة في دوما، يواصل عمله.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي: "اليوم، خرج 1049 مدنيا عبر هذا الممر (دوما).. وغادر منه منذ الـ28 فبراير، 28495 شخصا.. إجمالا، ومنذ بداية (الهدن الإنسانية) خرج 136191 شخصا من الغوطة الشرقية، بمشاركة حاسمة من مركز المصالحة الروسي".

المصدر: الدفاع الروسية