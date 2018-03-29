القوات العراقية تعتقل قياديين من داعش في الموصل

اعتقلت القوات العراقية واليي الموصل والقيارة التابعين لداعش في محافظة نينوى شمال العراق، نافية الأخبار عن مقتل جنود عراقيين في كمين نصبه أفراد تابعون للتنظيم في مدينة الموصل.

وقال مصدر أمني في نينوى، بأن العملية النوعية جرت أثناء اجتماعهما في قرية بناحية القيارة جنوب المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن "العملية جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين رهن التحقيق".

من جهته، قال المركز الإعلام الأمني العراقي في بيان: "نود أن نبين أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن مقتل خمسة جنود من القوات الأمنية بكمين نصبته عصابات داعش الإرهابية غرب الموصل متنكرين بزي القوات الأمنية العراقية، عار عن الصحة".

وأضاف المركز أن "أسماء الضباط الذين تناقلت وسائل إعلام خبر مقتلهم وهمية وغير موجودة"، قائلا: "نجدد دعوتنا إلى وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية".

المصدر: وكالات