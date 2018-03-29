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اختطاف رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس

أخبار العالم العربي

اختطاف رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس
AFP MAHMUD TURKIA
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أعلن المجلس البلدي في العاصمة الليبية طرابلس اليوم اختطاف عميد بلدية (رئيس بلدية) المدينة من منزله أثناء الليل، على يد مسلحين مجهولين.

وقال المجلس في بيان: "تلقى المجلس البلدي وسكان العاصمة نبأ اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز السيد/عبد الرؤوف حسن بيت المال من قبل جهات عبثية بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة".

وأوقف المجلس العمل في ديوان البلدية حتى إشعار آخر احتجاجا على خطف بيت المال، معتبرا أن "هذه الأفعال تهدد بشكل مباشر قيام الدولة ومدنيتها"، دون توضيح سبب الخطف.

ورغم تأكيد مسؤولين حكوميين في طرابلس أن الأمن في العاصمة تحسن على مدى العامين الماضيين، إلا أن عمليات الخطف لا تزال شائعة مع استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على السلطة الفعلية في الشارع في طرابلس منذ سقوط النظام السابق.

المصدر: رويترز

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