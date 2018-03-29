منافس السيسي ينظر إلى أبعد من الانتخابات الحالية

قال منافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى إنه اكتسب خبرة في الانتخابات، تؤهله للتفكير والاستعداد لخوض انتخابات 2022.

ولم يستبعد موسى في مداخلة هاتفية مساء أمس مع قناة "إكسترا نيوز"، مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي قد يحصل فيها على فرصة كبيرة للفوز.



إقرأ المزيد

وأعرب مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية عن سعادته بنسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، واصفا إياها بأنها على مستوى جيد جدا، وتمثل رد فعل إيجابيا.

وأكد موسى أن النتائج مهما كانت لا تهمه، لأن "مصر نجحت وفازت"، وأضاف: "نحن نريد الاستقرار ويوجد مرشح لرئاسة الجمهورية الآن، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاحه متوقع طبعا بأرضيته وشعبيته".

ولفت إلى أنه ينوي بعد انتهاء الانتخابات، تفعيل برنامجه الانتخابي التنموي والاقتصادي.

المصدر: يوتيوب

محمد الطاهر