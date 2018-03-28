السعودية.. أحكام عالية بحق شخصين ينتميان لحزب الله العراقي

قررت محكمة سعودية، الثلاثاء، سجن متهمين اثنين بتهمة الانضمام لحزب الله العراقي والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق وتدربهما على "القيام بأعمال إرهابية" بالمملكة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما بسجن المتهم الأول 25 عاما، وسجن المتهم الثاني 22 عاما وذلك بعد "ثبوت إدانتهما بالانضمام لتنظيم حزب الله العراقي".

وقالت المحكمة أن المتهمين التحقا بمعسكرات الحزب في إيران والعراق وتدربا فيها لـ"غرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وتزويد عناصر إرهابية بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع".

وقالت المحكمة إن "المتهمين تدربا على تفكيك وتركيب واستخدام الأسلحة، بالإضافة إلى إعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظتي بقيق وينبع".

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية