الإحصاء: قطاع غزة ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم

قالت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض إن عدد سكان فلسطين داخل أراضي 67، بلغ 4.780.978 مواطنا، ما يجعلها ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم.

وانطلق في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مؤتمر إعلان النتائج الأولية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وبلغ صافي الهجرة الداخلية 726 ألف شخص. أما عدد اللاجئين في فلسطين 1.980.490 لاجئا، بينما كانت الكثافة السكانية 509 أفراد لكل كيلو متر مربع، حيث جاء قطاع غزة ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم.

وسجلت معدلات الأمية انخفاضا إلى أقل من 4 بالمئة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 26.3 بالمئة. وبلغ عدد المعوقين 53.657 فردا.

المصدر: وكالات