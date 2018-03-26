قطر والأردن يكثفان حركة الطيران بينهما

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية حول تكثيف الرحلات الجوية بين قطر والأردن.

وشهدت الدوحة خلال اليومين الماضيين جلسات مباحثات بين الهيئة العامة للطيران المدني القطرية وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، تناولت "تعزيز النقل الجوي بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني والمطارات".

وأوضحت الهيئة القطرية في بيان صدر عقب المباحثات أنها توجت "بتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، بحيث تتيح المذكرة للخطوط الجوية القطرية زيادة رحلات الركاب بين الدوحة وعمّان إلى 12 رحلة أسبوعية، وكذلك زيادة رحلات الشحن الجوي إلى 7 رحلات أسبوعية".

كما اتفق الطرفان على أهمية تحديث اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في العام 1976، وقضت المذكرة بتنفيذها من تاريخ اليوم.

ولم يتجاوز عدد الرحلات الجوية بين البلدين 9 رحلات في أفضل المواسم و5 رحلات شحن أسبوعيا قبل توقيع الاتفاقية.

وجاء إبرام هذا الاتفاق بالتزامن مع استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتسببت العقوبات ضد قطر في إغلاق منافذ استيراد مهمة لهذه الدولة، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.

وتعطلت الصادرات الأردنية إلى قطر، التي كانت تتم عبر أراضي السعودية، إذ أغلقت الأخيرة المعبر البري الوحيد مع قطر عقب المقاطعة.

المصدر: قنا + وكالات

رفعت سليمان