وزير الخارجية السوري يتوجه إلى مسقط

بزيارة رسمية نادرة إلى دولة عربية، يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين إلى سلطنة عُمان لبحث المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية والثنائية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن المعلم يزور مسقط تلبية لدعوة من نظيره العماني يوسف بن علوي، مؤكدة أن رئيس الدبلوماسية السورية والوفد المرافق له سيجري أثناء هذه الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين في السلطنة بخصوص الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

المصدر: سانا

نادر عبد الرؤوف