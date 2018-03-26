وليد جنبلاط: يجب وقف الحرب في اليمن "قبل فوات الأوان"!

دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى وقف الحرب في اليمن "قبل فوات الأوان"، ودان القصف الذي تتعرض له المدن السعودية، محذرا من كارثة شبيهة باحتلال العراق عام 2003 قد تحل بالمنطقة.

ورأى جنبلاط أن القصف الصاروخي الذي تتعرض له السعودية قد يصبح ذريعة لـ"الصقور الجدد" في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل للقيام "بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام 2003".

لا بد من وقف الحرب في اليمن قبل فوات الاوان .انني ادين القصف على المدن السعودية و اذا ما استمر فقد يكون ذريعة للصقور الجدد في الادارة الاميركيةوأصحابهم في إسرائيل بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام ٢٠٠٣،مع مفاعيل مدمرة لكل المنطقة دون تمييز . pic.twitter.com/qJMolsXI0l — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 26, 2018

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن اليوم أن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء أمس إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وتمكنت من إسقاطها.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر