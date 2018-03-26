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وليد جنبلاط: يجب وقف الحرب في اليمن "قبل فوات الأوان"!

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وليد جنبلاط: يجب وقف الحرب في اليمن
Reuters
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط - أرشيف
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دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى وقف الحرب في اليمن "قبل فوات الأوان"، ودان القصف الذي تتعرض له المدن السعودية، محذرا من كارثة شبيهة باحتلال العراق عام 2003 قد تحل بالمنطقة.

ورأى جنبلاط أن القصف الصاروخي الذي تتعرض له السعودية قد يصبح ذريعة لـ"الصقور الجدد" في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل للقيام "بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام 2003".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن اليوم أن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء أمس إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وتمكنت من إسقاطها.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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