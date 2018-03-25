10 سنوات سجن لصحفي بريطاني قتل زوجته في دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن عشر سنوات على صحفي بريطاني قتل زوجته بمطرقة الصيف الماضي إثر مشادة كلامية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة عدلت التهمة الرئيسة الموجهة للصحفي البريطاني البالغ 61 عاما ويدعى فرنسيس ماثيو من القتل العمد لزوجته، جين، إلى "ضرب أفضى إلى الموت".

وذكرت تقارير إعلامية أن محامي ماثيو كان قد قال خلال جلسة سابقة في فبراير الماضي إن موكله أصيب "بجنون مؤقت" عندما ضرب زوجته بمطرقة خلال شجار اندلع بسبب مشكلات مالية.

وكان ماثيو يشغل منصب كبير المحررين في صحيفة "غلف نيوز" البارزة التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وقال شقيق زوجة الجاني إن الحكم الصادر عن جنايات دبي أصاب الأسرة بخيبة أمل.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن شقيق الضحية قوله "نشعر بأن العدالة لم تتحقق بعد مع إدراكنا أن الحكم الفعلي الذي سيتم تنفيذه ربما يكون أقل من عشر سنوات. نتعشم تغير هذا الحكم في الاستئناف".

تجدر الإشارة أن المتهم ضلل التحقيق مدعيا أن زوجته تعرضت لاعتداء من لصوص هاجموا منزلهما في منطقة جميرا بدبي.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا