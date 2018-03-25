سوريا تشارك في اجتماع عربي

شارك وفد من مجلس الشعب السوري في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين العربية والإسلامية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت أمس السبت في جنيف.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الوفد السوري برئاسة نائب رئيس مجلس الشعب السوري، نجدت إسماعيل أنزور، يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي بهدف التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية دعا المشاركون إلى صياغة بند طارئ للحفاظ على هوية مدينة القدس المحتلة والتأكيد على وضعها القانوني الدولي وتوحيد الصياغات لهذا البند الذي تقدمت به عدة دول من المجموعة العربية.

ومن المتوقع عرض الصيغة النهائية للبند الطارئ حول هوية القدس على التصويت أمام الاجتماع الختامي للجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، يوم الثلاثاء القادم.

كما شارك الوفد السوري في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الاسلامية بهدف تنسيق كل المواقف حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الاتحاد حيث أكد عضو المجلس محمد رعد أن المشاركين اتفقوا على عدة مقترحات بشأن البند الطارئ للحفاظ على هوية مدينة القدس المحتلة وتم دمجها في مقترح واحد سيقدم باسم المجموعة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة مواضيع تندرج تحت عنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وشؤون الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة".

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا