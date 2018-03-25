تفجير انتحاري عنيف أمام مقري البرلمان والداخلية في مقديشو

أكدت الشرطة الصومالية بأن تفجيرا انتحاريا عنيفا دوى اليوم في محيط مقري البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الضابط في شرطة مقديشو نور محمد قوله إن المهاجم في سيارة مفخخة فجّر نفسه عند حاجز أمني، بينما أكد مدير خدمة الإسعاف الوحيدة في المدينة عبد القدير عبد الرحمن للوكالة أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر، حسب معطيات أولية.

ولم تتبن أي جهة لحد الآن الهجوم، لكن من المرجح أن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" هي من يقف وراءه.

وسبق أن لقي 14 شخصا مصرعهم الخميس جراء تفجير نفذته الحركة قرب أحد فنادق المدينة.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف