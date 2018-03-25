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مناورات إنزال جوي مشتركة روسية مصرية

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مناورات إنزال جوي مشتركة روسية مصرية
Sputnik
المناورات الروسية المصرية المشتركة، 2017، روسيا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وفدا عسكريا من قوات الإنزال الجوي الروسية سيجري مشاورات مع نظرائهم المصريين بشأن إجراء مناورات مشتركة في مصر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، الأحد: "سيجري جنود الإنزال الروس أثناء زيارتهم إلى مصر التي ستستمر لمدة 5 أيام، سلسلة من المشاورات مع الجانب المصري لبحث التحضير للمناورات الروسية المصرية المخطط إجراؤها العام الجاري".

وأضاف البيان أن العسكريين الروس سيزورون مرمى (ميدان التدريب) في مصر للإطلاع على نظام إجراء التدريب الخاص لجنود الإنزال المصريين. وأشار إلى أن وفد قوات الإنزال الروسية سيترأسه نائب قائد قوات الإنزال اللواء فلاديمير كوتشيتكوف.

وتابع: "تأتي زيارة وفد قوات الإنزال الروسية إلى جمهورية مصر العربية وفق خطة النشاط الدولي لوزارة الدفاع الروسية وسيستمر حتى 29 مارس الجاري".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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