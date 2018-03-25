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ماذا يفعل محمد بن سلمان في هارفارد؟

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ماذا يفعل محمد بن سلمان في هارفارد؟
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محمد بن سلمان في هارفارد
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زار ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، أمس السبت، جامعة هارفارد، وجامعة MIT للتكنولوجیا، ومركز "آي بي إم واتسون" للصحة في مدينة بوسطن الأمريكیة.

واستعرض بن سلمان خلال زيارته لجامعة ھارفرد أوجه التعاون وفرص تطويره، خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وھندسة النظم، وتطوير أسالیب التعلیم لمواكبة تحديات العصر.
وأظھرت صور للزيارات الثلاث، ولي العهد وھو يلتقي بمسؤولین في الجامعة والمؤسستین المتخصصتین بالصحة والتكنولوجیا، كما سمع شرحا مفصلا من بعض المختصین والأكاديمیین.
كما شھد توقیع 4 اتفاقیات بین معھد MIT وشركتي أرامكو وسابك وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنیة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة محمد بن سلمان لأمريكا ستتواصل في الأيام المقبلة من خلال التنقل بین نیويورك وسیاتل وسان فرانسیسكو ولوس أنجلوس وھیوستن، للقاء مسؤولین ومصرفیین ومستثمرين بمجالات الترفیه والنفط والبتروكیماويات.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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