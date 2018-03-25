ماذا يفعل محمد بن سلمان في هارفارد؟

زار ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، أمس السبت، جامعة هارفارد، وجامعة MIT للتكنولوجیا، ومركز "آي بي إم واتسون" للصحة في مدينة بوسطن الأمريكیة.

واستعرض بن سلمان خلال زيارته لجامعة ھارفرد أوجه التعاون وفرص تطويره، خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وھندسة النظم، وتطوير أسالیب التعلیم لمواكبة تحديات العصر.

وأظھرت صور للزيارات الثلاث، ولي العهد وھو يلتقي بمسؤولین في الجامعة والمؤسستین المتخصصتین بالصحة والتكنولوجیا، كما سمع شرحا مفصلا من بعض المختصین والأكاديمیین.

كما شھد توقیع 4 اتفاقیات بین معھد MIT وشركتي أرامكو وسابك وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنیة.

HRH Crown Prince Mohammed bin Salman met with Ivy League educational institution @Harvard University and discussed the importance of educational development to achieve Vision 2030 aims. #CrownPrinceinBostonpic.twitter.com/THEuNtoxrc — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) ٢٥ مارس، ٢٠١٨

تجدر الإشارة إلى أن زيارة محمد بن سلمان لأمريكا ستتواصل في الأيام المقبلة من خلال التنقل بین نیويورك وسیاتل وسان فرانسیسكو ولوس أنجلوس وھیوستن، للقاء مسؤولین ومصرفیین ومستثمرين بمجالات الترفیه والنفط والبتروكیماويات.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور معرض الابتكار المقام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بمدينة بوسطن، عرض فيه نماذج من الابتكارات الصناعية الحديثة لعدد من الجامعات والشركات السعودية، ومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية.#ولي_العهد_في_بوسطن#CrownPrinceinBoston#واسpic.twitter.com/FIZtSTK0Un — واس (@spagov) 24 mars 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا