الدفاع الروسية: خروج حوالي 1100 شخص من الغوطة الشرقية عبر "مخيم الوافدين"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن 1092 مدنيا خرجوا اليوم الأحد من غوطة دمشق الشرقية مستخدمين معبر مخيم الوافدين.

وأكدت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في تويتر، أن جميع المدنيين الخارجين يتلقون وجبات ساخنة .

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 500 مدني خرجوا اليوم الأحد من الغوطة الشرقية عبر المعبر نفسه.

وأكدت وزارة الدفاع أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا، عبر المعابر الإنسانية المخصصة لذلك.

وقالت الدفاع في بيان سابق إن أكثر من 1700 مدني غادروا أمس مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين، وبحسب معطيات الوزارة، فإن أكثر من 23 ألف شخص غادروا مناطق في الغوطة الشرقية عبر هذا المعبر فقط منذ نهاية فبراير.

كما أشارت الوزارة إلى أن المدنيين بدأوا يعودون إلى منطقتي "سقبا" و"كفر بطنا" المحررتين من المسلحين في الغوطة الشرقية، وأن عناصر الجيش الروسي يقدمون وجبات غذاء ساخنة وماء، والخدمات الطبية اللازمة.

وبلغ عدد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية من جميع الممرات حتى الآن بلغ 106182 شخصا.

المصدر: وكالات

نادر همامي، قدري يوسف