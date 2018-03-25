1700 مدني غادروا دوما عبر الممرات الإنسانية أمس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا، من خلال المعابر الإنسانية.

وقالت الدفاع في بيان، اليوم الأحد، إن أكثر من 1700 مدني غادروا أمس مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين، وبحسب معطيات الوزارة، فإن أكثر من 23 ألف شخص غادروا مناطق في الغوطة الشرقية عبر هذا المعبر فقط من نهاية فبراير.

كما أشارت الوزارة إلى أن المدنيين بدأوا يعودون إلى منطقتي "سقبا" و"كفر بطنا" المحررتين من المسلحين في الغوطة الشرقية، وأن عناصر الجيش الروسي يقدمون وجبات غذاء ساخنة وماء، والخدمات الطبية اللازمة.

وبلغ عدد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية من جميع الممرات حتى الآن بلغ 106182 شخصا.

المصدر: وكالات

نادر همامي