مراسلنا: مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

قال مراسل RT، مساء السبت، إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت موقعا لكتائب القسام شمال غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موقع الحشاشين برفح بصاروخ استطلاع للتحذير ثم نفذ غارتين متتاليتين.

من جهتها أشارت وكالة "معا" إلى أن طائرات استطلاع وأخرى من طراز "أف - 16" قصفت موقع شهداء القسام شمال رفح بصاروخين.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

المصدر: RT + وكالات