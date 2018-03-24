البنتاغون: مقتل إرهابيين اثنين بغارة شنها الطيران الأمريكي قرب مدينة أوباري جنوب ليبيا

أعلن البنتاغون، اليوم السبت، مقتل "إرهابييْن" اثنين بغارة شنها الطيران الحربي الأمريكي بالقرب من مدينة أوباري جنوب ليبيا.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس.

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وأضاف البيان أن القيادة لا تملك معلومات عن سقوط ضحايا بين المدنيين جراء العملية.

المصدر: رويترز

قدري يوسف