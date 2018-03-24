الدفاع الروسية: وصول 4979 من مسلحي "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم إلى إدلب بعد إخراجهم من حرستا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ عملية ناجحة لإخراج 4979 من مسلحي حركة "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم من بلدة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق ونقلهم جميعا إلى محافظة إدلب.

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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء سيرغي يفتوشينكو، في بيان صحفي، إن عسكرييه نفذوا، بدعم من الحكومة السورية، "عملية فريدة من نوعها" استغرقت يومين لإخراج عناصر "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم من بلدة حرستا البصل في الغوطة الشرقية.

وأوضح يفتوشينكو: هناك "4979 من المسلحين وأفراد عائلاتهم غادروا البلدة، وتم نقلهم جميعا إلى بلدة قلعة المضيق في منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب".

وأعلنت السلطات السورية مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق مساء الجمعة خالية من أي "وجود إرهابي" بعد خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.

وعلى صعيد متصل، أضاف يفتوشينكو أنه "تم اليوم، وبإشراف مركز المصالحة، تطبيق الهدنة الإنسانية الـ26"، مشددا على أن ذلك مكن من خروج 1717 شخصا يوم السبت من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني قرب بلدة مخيم الوافدين.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للذين غادروا المنطقة منذ بدء تطبيق الهدنات الإنسانية فيها بمساعدة مركز حميميم بلغ 106182 شخصا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

رفعت سليمان