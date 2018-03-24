القسام تعلن عن انطلاق مناورات "الصمود والتحدي"

أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بيانا عسكريا بشأن إجراء مناورات دفاعية يوم غد الأحد.

وقالت الكتائب في بيان عسكري لها على موقعها الإلكتروني مساء السبت إن المناورة الدفاعية والتي تحمل مسمى مناورات الصمود والتحدي هي مناورات مخططٌ لها مسبقا وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وأضافت أنه سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية خلال المناورة الدفاعية.

وتأتي المناورة بعد أيام من إجراء مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية، وفي وقت تترقب فيه تل أبيب المسيرات التي تدعو لها قوى فلسطينية على حدود قطاع غزة، وتحسبا لاقتحام الحدود بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

المصدر: كتائب عز الدين القسام