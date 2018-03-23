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الخارجية الأمريكية: "أم قصي" العراقية أكثر النساء شجاعة في العالم!

مجتمع

الخارجية الأمريكية: أم قصي العراقية
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فازت العراقية علية صالح خلف، التي يعرفها الجميع باسم "أم قصي"، بجائزة وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 لأكثر النساء شجاعة في العالم.

ومن المنتظر أن تسلم سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الجمعة، الجائزة لأم قصي، التي آوت 25 من طلبة الكلية العسكرية سبايكر بتكريت في منزلها، وأنقذتهم من الوقوع في قبضة تنظيم "داعش" عام 2014. 

الطلبة الذين أوتهم أم قصي في بيتها

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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