الخارجية الأمريكية: "أم قصي" العراقية أكثر النساء شجاعة في العالم!

فازت العراقية علية صالح خلف، التي يعرفها الجميع باسم "أم قصي"، بجائزة وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 لأكثر النساء شجاعة في العالم.

ومن المنتظر أن تسلم سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الجمعة، الجائزة لأم قصي، التي آوت 25 من طلبة الكلية العسكرية سبايكر بتكريت في منزلها، وأنقذتهم من الوقوع في قبضة تنظيم "داعش" عام 2014.

المصدر: وكالات

رُبى آغا