السيسي يقيل محافظ المنوفية ونائبة محافظ الإسكندرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإعفاء محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط يونس، ونائبة محافظ الإسكندرية، سعاد عبد الرحيم الخولي، من منصبيهما.

وكشفت هيئة الرقابة المالية المصرية في وقت سابق عن تورط هذين المسؤوليْن في قضايا فساد، حيث يخضعان حاليا للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، أمر الاثنين الماضي، بإحالة محافظ المنوفية السابق، ومتهمين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الرشوة بمبلغ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

أما نائبة محافظ الإسكندرية، فقد أحالها النائب العام المصري و6 متهمين آخرين، في نوفمبر الماضي، إلى المحكمة الجنائية في قضية رشوة أيضا.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية

إينا أسالخانوفا





