منافس السيسي يعلن عزمه قيادة المعارضة في مصر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومنافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزمه قيادة المعارضة في مصر.

وأوضح موسى أنه يسعى للفوز بالانتخابات الرئاسية، ويخشى الحصول على نسبة أصوات منخفضة في تلك الانتخابات، متمنيا ألا تقل نسبة الأصوات التي يحصل عليها عن 30% من أصوات الناخبين، لتزعم أحزاب المعارضة في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي المصري "أحمد موسى" في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن محافظات الفيوم وأسيوط والبحيرة والقاهرة من أكثر المحافظات التي يحظى بقاعدة شعبية كبيرة فيها، والتي ستقف خلفه في الانتخابات الرئاسية وتدعمه بكل قوة، خاصة القبائل العربية التي أعلنت دعمها وتأييدها له، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على الشباب لما لهم من دور كبير في بناء الوطن.

وأشار إلى أن أكثر ما يقلقه في تلك الانتخابات احتمال عدم الحصول على قدر مشرف من الأصوات، مشيرا إلى أنه في حال حصوله على أصوات قليلة في تلك الانتخابات لن يترك السياسة، ولكن سيصبح دوره أقل فاعلية، بخلاف الحصول على قدر كبير من الأصوات التي تمكنه من ممارسة دوره السياسي بارتياحية كبيرة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"