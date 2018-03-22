طهران ترحب بتصريحات وزير الدفاع الكويتي

رحبت طهران بتصريحات وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، التي دعا فيها إلى ضرورة التعاون مع إيران باعتبارها جارا ذا حضارة عريقة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تصريحات وزير الدفاع الكويتي بشأن ضرورة التعاون مع إيران بالإيجابية، قائلا، إن المنطقة المتقدمة والقوية والآمنة لا تتحقق إلا عبر تعاون جميع الدول.

وأضاف أن إيران تعتبر دائما العلاقة مع الجوار الأولوية الأولى لسياستها الخارجية من أجل التعاون بين جميع دول المنطقة.

وأوضح قاسمي في تصريح له أنه في عالم اليوم لا تتحقق التنمية والتقدم الاقتصادي لدول المنطقة إلا من خلال الآليات الجماعية، وتسوية الخلافات عبر الحوار ومشاركة جميع دول المنطقة، وأن إيران كانت وما تزال مستعدة دائما من أجل المضي في هذا المسار.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح قد أكد خلال مراسم افتتاح ملتقى فرص الاستثمار بالكويت بعنوان "الكويت للاستثمار"، أن التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضروري باعتبارها جارا ذا حضارة عريقة.

وأكد الصباح أن "التعاون مطلوب مع إيران والعراق، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما، ومرت عليهما وعلى الكويت أقدم الحضارات وأشهرها"، مشدداً على ضرورة التعايش مع هاتين الحضارتين.. وقال إن لم تستطع التعايش مع جيرانك، فكيف ستعيش مع نفسك؟

المصدر: وكالات

نادر همامي