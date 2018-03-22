السودان: علاقتنا بمصر أزلية ومقدسة.. وما حدث سحابة صيف وانقشعت!

أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، على أن العلاقة السودانية المصرية علاقة أزلية ومقدسة.

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وقال عثمان، في حديثه أمس الأربعاء، بالمنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام، إن العلاقة السودانية المصرية يجب أن تنمو وتزدهر، وأن يسودها الاحترام وتبادل المصالح، مضيفا أن ما حدث في السابق سحابة صيف وانقشعت.

وأشار إلى أن الاستقبال الشعبي، الذي وجده الرئيس السوداني عمر البشير، والوفده المرافق له، من قبل الشعب المصري، يؤكد ذلك.

وزار البشير مصر، يوم الإثنين الماضي، والتقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وعاد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى القاهرة، بعد شهرين من قرار الخرطوم سحبه.

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث "حلايب" الحدودي في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان، على ساحل البحر الأحمر، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ عام 1995، وتطالب الخرطوم بإعادته لها، وهو ما ترفضه القاهرة مؤكدة أنها أرض مصرية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا