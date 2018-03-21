حميميم: نحو 90 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممرات الإنسانية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن أكثر من 86 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ فتح الممرات الإنسانية.

وقال مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو بهذا الخصوص:" منذ فتح الممرات الإنسانية غادر الغوطة الشرقية وبمساعدة المركز الروسي للمصالحة 86 ألفا و 123 شخصا".

ووفقا للجنرال الروسي، فقد تمكن 5178 شخصا من مغادرة الغوطة الشرقية عبر المعبر الواقع في بلدة "الوافدين" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: تاس

علي الخطايبة