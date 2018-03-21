السجن لأردنيين خططا لتفجير سفارات أجنبية في عمان

ذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن محكمة أمن الدولة الأردنية، حكمت بالسجن عشرة أعوام بحق أردنيين، بعد إدانتهما بالتخطيط لتفجير سفارات روسيا وإسرائيل وإيران في عمان.

وحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة لـ 10 أعوام، بعد إدانتهما بـ"تصنيع مواد متفجرة لاستخدامها في أعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها الوكالة، فإن المدانين من مؤيدي داعش و"خططا لتفجير سفارات روسيا وإسرائيل وإيران في عام 2016 بعبوات متفجرة صنعاها وقاما بتجربتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية، من القبض عليهما في مارس 2016.

وتنظر محكمة أمن الدولة الأردنية أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب. وشدد الأردن مطلع العام الماضي عقوبة المروجين لأفكار التنظيمات المتطرفة، أوالذين يحاولون الالتحاق بها، أو يجندون متعاطفين معها.

المصدر: أ ف ب

نادين بطحة