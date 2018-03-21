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قائد عسكري تركي كبير يزور عفرين (صور)

أخبار العالم العربي

قائد عسكري تركي كبير يزور عفرين (صور)
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زار قائد الجيش الثاني في القوات المسلحة التركية الفريق أول إسماعيل متين تمل منطقة عفرين شمالي سوريا، وأشرف على توزيع المساعدات الإنسانية فيها حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وخلال الزيارة، تفقد متين تمل قوات بلاده في عفرين، وقدم للعسكريين بعض التوجيهات، وشارك في توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي 35 قرية.

وقال عادل شيراز مدير إدارة الطوارئ والكوارث في ولاية كليس جنوبي تركيا، إن الإدارة بدأت توفير المساعدات الإنسانية في المنطقة، بالتنسيق مع مكتب الوالي.

وأضاف شيراز، أن طرود المساعدات الإنسانية المقدمة، تكفي العائلات المستفيدة لمدة شهر، وتحتوي على مواد غذائية مختلفة، مشددا على أن أنشطة المساعدات الإنسانية ستستمر بدون تباطؤ.

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.

المصدر: دايلي صباح التركية

نتاليا عبدالله 

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