قائد عسكري تركي كبير يزور عفرين (صور)

زار قائد الجيش الثاني في القوات المسلحة التركية الفريق أول إسماعيل متين تمل منطقة عفرين شمالي سوريا، وأشرف على توزيع المساعدات الإنسانية فيها حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وخلال الزيارة، تفقد متين تمل قوات بلاده في عفرين، وقدم للعسكريين بعض التوجيهات، وشارك في توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي 35 قرية.

وقال عادل شيراز مدير إدارة الطوارئ والكوارث في ولاية كليس جنوبي تركيا، إن الإدارة بدأت توفير المساعدات الإنسانية في المنطقة، بالتنسيق مع مكتب الوالي.

قائد الجيش الثاني التركي يشرف على توزيع مساعدات إنسانية في عفرين https://t.co/cCd49t4VxGpic.twitter.com/tK98CBdxcd — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 21 марта 2018 г.

أشرف قائد الجيش الثاني في القوات المسلحة التركية، الفريق أول إسماعيل متين تمل، خلال زيارة أجراها الثلاثاء إلى منطقة عفرين، شمالي سوريا على توزيع مساعدات إنسانية على أهالي 35 قرية.

واستفاد من هذه المساعدات 713 أسرة تم تطهير قراهم من الإرهاب، في إطار عملية "غصن الزيتون". pic.twitter.com/PLKdMvaCjw — ANews Arabic (@ANews_Arabic) 21 марта 2018 г.

وأضاف شيراز، أن طرود المساعدات الإنسانية المقدمة، تكفي العائلات المستفيدة لمدة شهر، وتحتوي على مواد غذائية مختلفة، مشددا على أن أنشطة المساعدات الإنسانية ستستمر بدون تباطؤ.

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.

المصدر: دايلي صباح التركية

نتاليا عبدالله