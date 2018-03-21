السيسي يتمنى وجود 10 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه كان يرغب في وجود العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية لمنح الناخبين فرصة أكبر للاختيار، لكن الأحزاب ليست جاهزة بعد لذلك.

وأضاف السيسي في حوار متلفز تحت عنوان "شعب ورئيس 2018": "والله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا واحد واتنين وتلاتة وعشرة من أفاضل الناس وتختاروا زي ما أنتم عايزين ..لا يجب أن اتحمل ما ليس لي دخل فيه ..إحنا لسة مش جاهزين.. مش عيب، إحنا بنقول الأحزاب أكتر من 100 حزب.. طيب قدموا حد كتير أو قدموا حد!"، مؤكدا أن ليس له دور في غياب المرشحين.

ولفت السيسسي إلى أن المتقدم يجب أن تكون لديه خلفية عن واقع البلاد ولديه حلول.

وبعد تراجع أغلب المرشحين المحتملين عن خوض سباق الانتخابات، لم يتبق أمام السيسي إلا منافسا واحدا، وهو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية إلا أنه ألقي القبض عليه في يناير الماضي واتُهم بالترشح للرئاسة بمخالفة لقواعد الانضباط العسكري نظرا لأنه لا يزال ضابطا مستدعى في القوات المسلحة.

كما أعلن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وقائد القوات الجوية الأسبق ترشحه للرئاسة إلا أنه هو الآخر تراجع عن فكرة الترشح لاحقا.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الـ26 من الشهر الجاري ولغاية الـ28.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله