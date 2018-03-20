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كردستان العراق يوقد شعلة "النوروز"

أخبار العالم العربي

كردستان العراق يوقد شعلة
alsumaria.tv
أكراد العراق يوقدون شعلة النوروز
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شهد إقليم كردستان العراق، ليلة الأربعاء، إيقاد شعلة إيذانا ببدء احتفالات عيد النوروز بمشاركة واسعة من المواطنين.

وشملت الاحتفالات بعيد "النوروز" عموم محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.

يذكر أن الأكراد يحتفلون يوم 21 آذار من كل عام، بالنوروز الذي يعد عيدا تاريخيا لهم يعبر عن "الحرية والتخلص من الظلم"، إضافة إلى أنه يمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الكردي، ويحيي الكثير من شعوب الشرق الأوسط أعياد النوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان.

alsumaria.tv
الاحتفالات بعيد نوروز في شمال العراق
alsumaria.tv
نوروز في شمال العراق
alsumaria.tv
نوروز في شمال العراق
alsumaria.tv
نوروز في شمال العراق

المصدر: السومرية نيوز

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