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ترامب: العلاقات الأمريكية - السعودية أفضل من أي وقت مضى

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين واشنطن والرياض، أفضل من أي وقت مضى، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه السعودية في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال ترامب لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض: "نسعى إلى تحسين علاقاتنا الثنائية عن طريق وضع خطط للاستثمارات في الولايات المتحدة، مما يعني خلق فرص عمل كبيرة للأمريكيين".

وأضاف، "ناقشنا الوضع في مجال الدفاع، ونؤسس لهيكلية دفاعية لكل الشرق الأوسط، فنحن نعرف جيدا ما يجري في المنطقة.. هناك متغيرات كثيرة".

يتبع..

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