عباس يشتم السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأشد العبارات

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على خلفية دفاع الأخير عن عملية الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين واعتباره أن "الإسرائيليين يبنون في أرضهم".

ونعت عباس، السفير الأميركي على الهواء مباشرة بـ "ابن الكلب" في كلمة متلفزة ألقاها الاثنين أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وانتقد عباس الإدارة الأميركية على موقفها من القضية الفلسطينية، خاصة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وقطع مخصصات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات عباس للسفير الأمريكي ضربا من "الافتراء"، لافتا إلى أن عباس "أصيب بصدمة جراء مواقف الإدارة الأمريكية الحالية التي توقفت عن تدليل الفلسطينين وقادتهم".

الهجمة الكلامية التي أطلقها أبو مازن على السفير الأمريكي ديفيد فريدمان تضع النقاط على الحروف.



للمرة الأولى منذ عشرات السنين لم تعد الإدارة الأمريكية تدلل القيادة الفلسطينية وتقول لها: كفى.



يبدو أن الصدمة التي تسببتها الحقيقة في القيادة الفلسطينية جعلتها تفقد صوابها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٩ مارس، ٢٠١٨

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في تغريدة على تويتر ردا على عباس: "على الرغم من إهاناته غير اللائقة على الإطلاق لأعضاء إدارة ترامب، والتي كان أحدثها إدانته لصديقي العزيز السفير فريدمان، نحن ملتزمون بالشعب الفلسطيني وبالتغييرات التي يجب تطبيقها من أجل التعايش السلمي".

Notwithstanding his highly inappropriate insults against members of the Trump administration, the latest iteration being his insult of my good friend and colleague Ambassador Friedman, … 2/3 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٩ مارس، ٢٠١٨

المصدر: وكالات

أحمد باديان