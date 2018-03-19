الفلبين تشترط على الكويت تسليم قاتلي الخادمة التي عثر على جثتها في ثلاجة!

اشترطت الفلبين لرفع حظر إرسال مواطناتها العاملات في الخدمة المنزلية إلى الكويت، أن تسلم السلطات الكويتية المشتبه بهما في قضية مقتل خادمة عثر على جثتها في "فريزر" ثلاجة.

يأتي هذا التطور بعد يومين من توقيع مسودة اتفاق بين الكويت والفلبين بشأن حماية العمالة الفلبينية.

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وأوضحت "الجريدة" الكويتية أن سلطات مانيلا تشترط تسليم قاتلي الخادمة "جوانا ديمافيليس" التي عثر على جثتها مؤخرا داخل ثلاجة.

ونقلت وسائل إعلام فليبينية عن وزير العمل سيلفيستر بيلو تأكيده أمس، أنه لا يمكن أن يوصي برفع الحظر عن إرسال عمالة بلاده إلى الكويت على الرغم من وجود "مشروع اتفاق نهائي لتوفير حماية أفضل لعمالنا المغتربين في الدولة العربية"، مضيفا أنه يمكن أن يقدم توصية برفع الحظر عن إرسال العمال المهرة من غير الخدم.

وشدد بيلو في هذا الصدد قائلا: "لست مستعداً لرفع الحظر عن إرسال عمال الخدمة المنزلية"، وذلك لأن الرئيس رودريغو دوتيرتي حين فرض الحظر، وضع "شرطين لرفعه، أولهما التأكد من حصول الخادمة جوانا ديمافيليس على العدالة.. لكن الشرط الثاني لا يزال يحتاج إلى تلبيته".

ولفت المسؤول الفلبيني أن وزارة العمل في بلاده تريد إعادة النظر في اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية الأخرى، كي ترى "ما إذا كانت الأحكام الواردة في اتفاقيات أخرى توفر حقاً لعمالنا الأمن والحماية الكافيين"، مضيفا بالخصوص "إذا كان الاتفاق مع الكويت نموذجياً فسنستخدمه مع دول أخرى".

صحيفة "الجريدة" بدورها نقلت تعليقا عن مصدر دبلوماسي كويتي قال فيه "إن المفاوضات ما زالت جارية مع الجانب الفلبيني، وهناك جولة أخرى ستعقد في الكويت على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق الطرفين".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن "السلطات الكويتية تتابع باهتمام قضية الخادمة (ديمافيليس) عبر الأطر القانونية والدبلوماسية بعيداً عن الإعلام".

وأشارت الصحيفة الكويتية في هذا الصدد إلى أن "لبنان رفض طلب الكويت الخاص بتسليم اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، لمحاكمتهما على قتل العاملة الفلبينية".

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر