أربيل تلغي شرط الكفيل في دخول العراقيين من المحافظات الأخرى إليها

أصدرت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، توضيحا بشأن إجراءات الدخول إلى المحافظة بعد الإعلان عن إلغاء شرط الإقامة لمواطني المحافظات العراقية الأخرى (غير الكردية).

وقال إعلام المحافظة في بيان: "نحيطكم علما بأنه أساسا لم تكن هناك إقامة للعراقيين، وإنما كانت إجراءات أمنية احترازية بالنسبة للعراقيين من غير ساكني الإقليم للضرورة، كون شرط الإقامة يشمل الأجانب حصرا".

وأضاف: "ما جرى التأكيد عليه اليوم من خلال تصريحات محافظة أربيل، أنه تقرر اعتبار تلك الإجراءات الاحترازية ملغية.. من الآن فصاعدا يتم التأكد فقط من الهوية في منافذ الدخول دون أي إجراءات أخرى".

وشدد البيان على أن ما أشيع عن إلغاء الإقامة هو فقط إلغاء الإجراءات الاحترازية من قبل الدوائر الأمنية عند دخول المواطنين والمجاميع السياحية إلى أربيل، منوها إلى أن الدخول غير مشروط بأي إجراءات أخرى.

وأعلنت إدارة محافظة أربيل على لسان مدير إعلام المحافظة حمزة حامد، عن إلغاء شرط الإقامة لمواطني المحافظات العراقية الراغبين بزيارة المحافظة، فيما أوضحت أن الإقامة ستشمل غير العراقيين فقط.

المصدر: السومرية نيوز